Canon Marketing Japan präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Canon Marketing Japan lud am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 130,87 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Canon Marketing Japan 112,75 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 187,98 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 180,74 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 381,46 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Canon Marketing Japan 319,79 JPY je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 679,80 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 653,92 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at