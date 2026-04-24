Canon Marketing Japan: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Canon Marketing Japan hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 60,09 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 40,45 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Canon Marketing Japan im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 171,67 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 167,32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at