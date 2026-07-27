Canon Marketing Japan: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Canon Marketing Japan hat am 24.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 47,49 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 46,16 JPY je Aktie generiert.

Canon Marketing Japan hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 168,12 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 166,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at