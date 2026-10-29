CANON öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CANON lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,56 USD, nach 0,490 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,86 Prozent zurück. Hier wurden 7,28 Milliarden USD gegenüber 7,49 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at