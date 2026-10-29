Canon: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Canon hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 89,65 JPY, nach 71,78 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,93 Prozent auf 1 158,82 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 104,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at