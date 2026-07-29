Canon stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Canon hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Canon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 142,20 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 91,84 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1 180,89 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1 140,17 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at