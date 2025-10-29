Canon verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Canon präsentierte am 27.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Canon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 71,78 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 71,96 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,27 Prozent auf 1 104,32 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 079,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at