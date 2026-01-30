Canon vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Canon gab am 29.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 126,41 JPY, nach -62,030 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 1 321,84 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1 273,71 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 367,25 JPY, nach 165,53 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4 509,82 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 4 624,73 Milliarden JPY ausgewiesen.

