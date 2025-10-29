CANON: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CANON ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CANON die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD. Im Vorjahresviertel hatte CANON 0,480 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent auf 7,49 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at