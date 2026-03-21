Canon Aktie

Canon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853055 / ISIN: JP3242800005

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21.03.2026 10:00:00

Canon zögert und APS-C will nach oben - die Fotonews der Woche 12/26

Canon nähert sich dem Kompaktkamera-Boom mit angezogener Handbremse, Fujifilm erklärt den Spaß zur Unternehmensmission, und Vollformat ist überbewertet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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