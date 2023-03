Canoo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Canoo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.03.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,250 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,810 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,520 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 1,773 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 2,00 Millionen USD erwartet.

Redaktion finanzen.at