Canopy Growth Aktie
WKN DE: A3E2FV / ISIN: CA1380357048
|
11.08.2026 11:00:00
Canopy Growth: Penny Stock Purgatory -- or Cannabis Rebound in the Making?
Canopy Growth (NASDAQ: CGC) has spent the better part of the past five years destroying shareholder value. The stock is down more than 99% from its all-time high. The company has burned through billions of dollars, diluted shareholders repeatedly, exited non-core businesses, and cycled through multiple restructuring efforts. So why is it even worth discussing?Today's Canopy looks very different from the company that chased global expansion at any cost. It's worth taking a closer look to see if the business has finally reached a point where the fundamentals are beginning to improve.For years, Canopy tried to be everything at once. It invested heavily in production capacity, acquired companies around the world, launched consumer packaged goods, entered the sports nutrition business through BioSteel, and spent aggressively on U.S. cannabis options.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Canopy Growth Corp
|
07.08.26
|Ausblick: Canopy Growth zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.06.26
|Ausblick: Canopy Growth öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
31.05.26
|Erste Schätzungen: Canopy Growth gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.05.26
|Erste Schätzungen: Canopy Growth gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Canopy Growth Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Canopy Growth Corp
|0,82
|-0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX stabil -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.