Canopy Growth: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Canopy Growth hat am 15.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Canopy Growth vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,40 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,430 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,56 Prozent auf 71,3 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 65,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,880 CAD. Im Vorjahr waren -5,560 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Canopy Growth im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 284,60 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 269,00 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at