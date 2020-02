Canopy Growth gibt Ergebnisse für das dritte Quartal im Geschäftsjahr 2020 bekannt

Nettoumsatz steigt auf 124 Millionen Kanadische Dollar (CAD) gegenüber 76 Millionen CAD

im 2. Quartal 2020

Unter Abzug der Kosten für die Restrukturierung des Portfolios im 2. Quartal 2020 steigt der

Nettoumsatz um 13 %

Bruttomarge von 34 % erzielt

Gesamtbetriebskosten um 14 % gegenüber dem Vorquartal gesunken

Verlust beim bereinigten EBITDA geht auf 92 Millionen CAD zurück

SMITHS FALLS, Ontario, 17. Februar 2020 /CNW/ - Die Canopy Growth Corporation („Canopy Growth" oder das „Unternehmen") (TSX: WEED) (NYSE: CGC) gab heute ihre Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2019 zu Ende gegangene dritte Quartal bekannt. Alle Geschäftszahlen in dieser Pressemitteilung sind in Millionen Kanadische Dollar angegeben, sofern nicht anders ausgewiesen.

Zusammenfassung der Erlöse im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2020



Bruttoumsatz1 Nettoumsatz Bruttomarge2 Bereinigtes EBITDA 3 Freier Cashflow4 Berichtet 135,6$ 123,8$ 34% (91,7)$ (359,6)$ Veränderung in % gegenüber Q2 2020 15% 62% NA 41% 16% Veränderung in % gegenüber Q3 2019 39% 49% 800 bps -23% -20%

1 Ohne die Auswirkung durch Anpassungen im 2. Quartal 2020 bei anderen Umsätzen, was die Wertberichtigung des Unternehmens im Hinblick auf Rendite und Preisgestaltung meint. 2 Bruttomarge wird ohne Berücksichtigung des Fair Value bei den Vertriebskosten angegeben und ist eine nicht IFRS-pflichtige Angabe. Siehe „Nicht IFRS-konforme Kennzahlen" unten. 3Das bereinigte EBITDA ist eine nicht IFRS-pflichtige Angabe. Siehe „Nicht IFRS-konforme Kennzahlen" unten. 4 Freier Cashflow wird definiert als operativer Cashflow ohne Investitionsaufwendungen und ist eine nicht IFRS-pflichtige Angabe. Siehe „Nicht IFRS-konforme Kennzahlen" unten.

Bilanzhöhepunkte im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2020

Umsätze : Laut Bericht stiegen die Nettoumsätze gegenüber dem 2 . Quartal 2020 um 62 % bzw. um 13 %, lässt man den Kosteneffekt durch die Restrukturierung des Portfolios außen vor. Der Bruttoumsatz beim B2B-Geschäft mit Freizeit-Cannabis stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 %, was teilweise darauf zurückzuführen ist, dass in dem Quartal über 140 Läden ihren Betrieb aufgenommen haben und der Absatz von getrockneten Premium-Blüten und vorgedrehten Joints gesteigert werden konnte. Zudem haben unsere neu erworbenen Geschäftsbetriebe, darunter Storz & Bickel und This Works, ebenfalls gute Ergebnisse erzielt und damit zum organischen Wachstum in diesem Quartal beigetragen.

: Laut Bericht stiegen die Nettoumsätze gegenüber . Quartal 2020 um 62 % bzw. um 13 %, lässt man den Kosteneffekt durch die Restrukturierung des Portfolios außen vor. Der Bruttoumsatz beim B2B-Geschäft mit Freizeit-Cannabis stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 %, was teilweise darauf zurückzuführen ist, dass in dem Quartal über 140 Läden ihren Betrieb aufgenommen haben und der Absatz von getrockneten Premium-Blüten und vorgedrehten Joints gesteigert werden konnte. Zudem haben unsere neu erworbenen Geschäftsbetriebe, darunter Storz & Bickel und This Works, ebenfalls gute Ergebnisse erzielt und damit zum organischen Wachstum in diesem Quartal beigetragen. Bruttomarge : Die Bruttomarge lag vor Berücksichtigung des Fair Value bei 34 %. Die Entwicklung bei der Bruttomarge im Quartal konnte von geringeren Fixkosten aufgrund einer höheren Auslastung der Anlagen profitieren.

: Die Bruttomarge lag vor Berücksichtigung des Fair Value bei 34 %. Die Entwicklung bei der Bruttomarge im Quartal konnte von geringeren Fixkosten aufgrund einer höheren Auslastung der Anlagen profitieren. Betriebskosten : Die Gesamtbetriebskosten sanken gegenüber dem 2 . Quartal 2020 um 14 %, was in erster Linie auf die Reduzierung der Gemein- und Verwaltungskosten um 20 Millionen CAD sowie eine um über 31 Millionen CAD geringere aktienbasierte Vergütung gegenüber dem Vorquartal zurückzuführen ist.

: Die Gesamtbetriebskosten sanken gegenüber . Quartal 2020 um 14 %, was in erster Linie auf die Reduzierung der Gemein- und Verwaltungskosten um 20 Millionen CAD sowie eine um über 31 Millionen CAD geringere aktienbasierte Vergütung gegenüber dem Vorquartal zurückzuführen ist. Bereinigtes EBITDA : Das bereinigte EBITDA wies einen Verlust von 92 Millionen CAD aus, was gegenüber dem Verlust im 2. Quartal 2020 eine Verbesserung um 64 Millionen CAD bedeutet, wobei hier ein höherer Absatz, verbesserte Bruttomargen und geringere Betriebskosten zu Buche schlugen.

: Das bereinigte EBITDA wies einen Verlust von 92 Millionen CAD aus, was gegenüber dem Verlust im 2. Quartal 2020 eine Verbesserung um 64 Millionen CAD bedeutet, wobei hier ein höherer Absatz, verbesserte Bruttomargen und geringere Betriebskosten zu Buche schlugen. Liquiditätslage: Der Brutto-Barmittelbestand wurde mit 2,3 Milliarden CAD ermittelt, was gegenüber den 2,7 Milliarden CAD im 2. Quartal 2020 ein Minus bedeutet und auf den Verlust beim EBITDA, Kapitalaufwendungen sowie Fusionen und Akquisitionen zurückzuführen ist.

Höhepunkte der Geschäfts- und Betriebsergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahrs 2020

Weiterhin führend beim Marktanteil im Handel für kanadischen Freizeit-Cannabis, der geschätzt bei 22 % liegt, vor allem vor dem Hintergrund einer höheren Nachfrage nach getrockneten Premium- und hochpreisigen Blüten und vorgedrehten Joints

für kanadischen Freizeit-Cannabis, der geschätzt bei 22 % liegt, vor allem vor dem Hintergrund einer höheren Nachfrage nach getrockneten Premium- und hochpreisigen Blüten und vorgedrehten Joints Fortlaufender Zugewinn an Marktanteilen und Anstieg bei den Patientenzahlen auf über 76.700 im Markt für kanadischen Medizinal-Cannabis

Ernennung von David Klein zum neuen Chief Executive Officer

zum neuen Chief Executive Officer Durchführung der ersten Lieferungen mit genusstauglichen Schokoladen mit Cannabis sowie JUJU Power 510-Akkus im Dezember 2019

Storz & Bickel erweiterte mit dem Start des Verdampfers Crafty+ im November 2019 sein Produktangebot

sein Produktangebot Ankündigung einer Start-Serie mit CBD-Produkten von First & Free Hemp und vorzeitiger Start des Online-Verkaufs über www.firstandfree.com einen Monat vor dem angepeilten Ziel im 4. Quartal 2020

„Im 3. Quartal konnten wir in ganz Kanada, auf unseren internationalen Märkten und bei unseren strategischen Akquisitionen das Umsatzwachstum steigern", so David Klein, CEO. „Wir haben noch einiges an Arbeit vor uns. Wir wollen in jedem Fall aus der Chance Kapital schlagen, dass wir uns eine unanfechtbare Position erarbeiten können, indem wir uns strikt auf die Verbraucher und auf die besonders wichtigen Märkte konzentrieren."

„Wir haben im dritten Quartal einen deutlichen Zuwachs beim Bruttoergebnis hingelegt, was vom stärkeren Umsatz und von der besseren Auslastung der Kapazitäten angetrieben wurde. Die Anfang des Jahres eingeleiteten Maßnahmen werden voraussichtlich zu einer erheblichen Reduzierung der aktienbasierten Vergütung im Geschäftsjahr 2021 führen, und außerdem haben wir für das gesamte Unternehmen ein engmaschigeres Kontrollsystem eingeführt", sagte Mike Lee, EVP und CFO. „Wir planen bereits weitere Maßnahmen zur Kostensenkung und Schritte zur Anpassung unseres Geschäfts, damit gewährleistet wird, dass wir in den nächsten Jahren ein gesundes Margen-Profil erreichen und ausreichend Liquidität aufbauen können."

Übersicht der Finanz- und Betriebsergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahrs 2020



Q3 2020 Q2 2020 % Veränderung Q3 2019 % Veränderung Kanadischer Freizeit-Cannabis









- Business to Business1 53,5$ 49,4$ 8% 60,1$ -11% - Business to Consumer 15,2$ 13,1$ 16% 11,5$ 32% Kanadischer Medizinal-Cannabis 14,8$ 14,1$ 5% 15,9$ -7% Kanadischer Cannabis 83,5$ 76,6$ 9% 87,5$ -5% Internationaler Medizinal-Cannabis 18,7$ 18,1$ 3% 2,7$ 593% Bruttoumsatz Cannabis ohne Anpassungen bei anderen Umsätzen 102,2$ 94,7$ 8% 90,2$ 13% Sonstige Umsätze 33,4$ 23,6$ 42% 7,5$ 345% Bruttoumsatz ohne Anpassungen bei anderen Umsätzen 135,6$ 118,3$ 15% 97,7$ 39% Anpassungen bei anderen Umsätzen2 $- 32,7$ -100% $- NA Verbrauchssteuern3 11,8$ 9,0$ 31% 14,7$ -20% Nettoumsatz 123,8$ 76,6$ 62% 83,0$ 49%

1 Schließt Auswirkung durch Anpassungen bei anderen Umsätzen aus. 2 Anpassungen bei anderen Umsätzen meint die Wertberichtigung des Unternehmens im Hinblick auf Rendite und Preisgestaltung. 3Verbrauchssteuern meint den Nettobarwert der Auswirkung aus den Anpassungen bei den sonstigen Umsätzen.

Kanadischer Cannabis

Die B2B-Verkäufe im Bereich Freizeit-Cannabis stiegen gegenüber dem 2 . Quartal 2020 um 8 %, wobei hier als Gründe die Eröffnung von über 140 Läden in dem Quartal sowie ein höherer Absatz von getrockneten Premium-Blüten und vorgedrehten Joints genannt werden können.

. Quartal 2020 um 8 %, wobei hier als Gründe die Eröffnung von über 140 Läden in dem Quartal sowie ein höherer Absatz von getrockneten Premium-Blüten und vorgedrehten Joints genannt werden können. Die B2C-Verkäufe im Bereich Freizeit-Cannabis stiegen gegenüber dem Vorquartal um 16 %, was teilweise auf einen Anstieg um11 % beim flächenbereinigten Umsatz (Same-Store Sales) zurückgeht.

Der Absatz beim Medizinal-Cannabis stieg um 5 % gegenüber dem Vorquartal, was in erster Linie an einer breiteren Aufstellung unserer Marke und des Produktangebots lag, einschließlich der Verfügbarkeit von Produkten von neu hinzugekommenen CraftGrow-Partnern, aber auch ein Anstieg bei den Kundenzahlen auf über 76. 700 ist hier zu nennen.

Internationaler Cannabis

C3 konnte seinen Umsatz gegenüber dem 2 . Quartal 2020 um 5 % steigern.

. Quartal 2020 um 5 % steigern. Der Cannabis-Verkauf in Deutschland fiel aufgrund opportunistischer Verkäufe auf dem deutschen Markt höher als erwartet aus, wobei es hier darum ging, eine Lieferunterbrechung zu überbrücken, die sich aus einem behördlich angeordneten Verkaufstopp der von einem anderen Händler angebotenen Cannabis-Produkte ergeben hatte.

Strategische Akquisitionen

Der Umsatz mit Verdampfern von Storz & Bickel stieg gegenüber dem 2 . Quartal 2020 um 46 %, was auf ein solides organisches Wachstum und auf das Weihnachtsgeschäft zurückzuführen ist.

. Quartal 2020 um 46 %, was auf ein solides organisches Wachstum und auf das Weihnachtsgeschäft zurückzuführen ist. Der Umsatz von This Works stieg aufgrund eines starken organischen Wachstums gegenüber dem Vorquartal um 42 %.

Höhepunkte bei den Umsätzen mit Cannabis-Produkten im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2020



Q3 2020 Q2 2020 % Veränderung Q3 2019 % Veränderung Kanadischer Freizeit-Cannabis – Business-to-Business









Trockencannabis 55,8$ 47,4$ 18% 39,3$ 42% Cannabis- Öl und Softgels ohne Anpassungen bei anderen Umsätzen 3,0$ 2,0$ 50% 20,8$ -86% Anpassungen bei anderen Umsätzen1 (5,3)$ (32,7)$ -84% $- NA

53,5$ 16,7$ 220% 60,1$ -11% Kanadischer Freizeit-Cannabis – Business-to-Consumer









Trockencannabis 13,5$ 11,6$ 16% 10,9$ 24% Cannabis-Öl und Softgels 1,7$ 1,5$ 13% 0,6$ 183%

15,2$ 13,1$ 16% 11,5$ 32% Kanadischer Medizinal-Cannabis









Trockencannabis 5,3$ 5,5$ -4% 8,1$ -35% Cannabis-Öl und Softgels 9,5$ 8,6$ 10% 7,8$ 22%

14,8$ 14,1$ 5% 15,9$ -7% Internationaler Medizinal-Cannabis









Trockencannabis 3,9$ 4,1$ -5% 2,7$ 44% Cannabis-Öl und Softgels 14,8$ 14,0$ 6% $- NA

18,7$ 18,1$ 3% 2,7$ 593%

1 Anpassungen bei anderen Umsätzen meint die Wertberichtigung des Unternehmens im Hinblick auf Rendite und Preisgestaltung.

Bereinigtes EBITDA im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2020



Q3 2020 Q2 2020 % Veränderung Q3 2019 % Veränderung Bereinigtes EBITDA 1 (91,7)$ (155,7)$ 41% (74,8)$ -23% Wie folgt zugewiesen:









- Aufwendungen für Betriebs- und Konzernverwaltung (44,4)$ (109,0)$ 59% (52,8)$ 16% - Strategische Investitionen und Geschäftsentwicklung (39,1)$ (36,2)$ -8% (8,9)$ -339% - Stillgelegte oder nicht ausgelastete Anlagen (8,2)$ (10,5)$ 22% (13,1)$ 37%

1Das bereinigte EBITDA ist eine nicht IFRS-pflichtige Angabe. Siehe „Nicht IFRS-konforme Kennzahlen" unten.

Nicht-IFRS-konforme Kennzahlen

Die Bruttomarge in Prozent (vor Auswirkung des IFRS-Fair-Value auf die Umsatzkosten) ist eine wichtige betriebliche Finanzkennzahl, die nach IFRS keine normierte Bedeutung hat und mit ähnlichen von anderen Unternehmen präsentierten Finanzkennzahlen nicht vergleichbar ist. Diese Messgröße wird als Nettoumsatz abzüglich Bestandsproduktionskosten kalkuliert, die in den Vertriebskosten berücksichtigt werden, und kann anhand der in dieser Pressemitteilung präsentierten konsolidierten Erfolgsrechnung berechnet werden.

Das bereinigte EBITDA ist eine in den IFRS nicht definierte Angabe, die nach IFRS keine normierte Bedeutung hat und mit ähnlichen von anderen Unternehmen präsentierten Finanzkennzahlen nicht vergleichbar ist. Das bereinigte EBITDA wird berechnet als Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Wertberichtigungen, aktienbasierten Vergütungsaufwendungen, Fair-Value-Änderungen und sonstigen zahlungsunwirksamen Positionen und wird weiter bereinigt, um übernahmebedingte Kosten zu beseitigen. Das Unternehmen rechnet das bereinigte EBITDA seinen Aufwendungen für Betriebs- und Konzernverwaltung, Strategische Investitionen und Geschäftsentwicklung und den nicht in Betrieb befindlichen oder nicht ausgelastete Anlagen zu. Die Überleitung zum bereinigten EBITDA ist in dieser Pressemitteilung enthalten und unter „Bereinigtes EBITDA (Nicht IFRS-konforme Kennzahlen)" („Adjusted EBITDA (Non-IFRS Measure)") im Konzernlagebericht dargelegt, der auf SEDAR veröffentlicht wird.

Der freie Cashflow ist eine in den IFRS nicht definierte Angabe, die nach IFRS keine normierte Bedeutung hat und mit ähnlichen von anderen Unternehmen präsentierten Finanzkennzahlen nicht vergleichbar ist. Diese Kennzahl wird berechnet als Netto-Barmittel, die durch den (im) Geschäftsbetrieb verwendet werden, minus die Käufe von und Anzahlungen für Immobilien, Anlagen und Ausrüstung.

Übergang zur gemäß den US-amerikanischen GAAP-Standards durchgeführten Rechnungslegung

Im Rahmen unserer Pflichten für eine ordnungsgemäße Rechnungslegung nach US-amerikanischen Standards hat Canopy Growth bestätigt, dass es seit dem 30. September 2019 nicht mehr die Kriterien erfüllt, die es als ,Foreign Private Issuer" qualifiziert, weil (1) mehr 50 % der umlaufenden stimmberechtigten Wertpapiere von Aktionären mit Wohnsitz in den USA gehalten werden und (2) die Mehrheit der Direktoren von Canopy Growth Bürger der Vereinigten Staaten sind.

Daher wird Canopy Growth ab dem 1. April 2020 als ein in den Vereinigten Staaten ansässiger „Domestic Issuer" und als ein „Large Accelerated Filer" betrachtet. Eine Folge dieser Änderung ist, dass Canopy Growth ab dem 1. April 2020 angehalten sein wird, seine Konzernabschlüsse, wozu auch der geprüfte Konzernjahresabschluss des Unternehmens vom 31. März 2020 gehört in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) der Vereinigten Staaten vorzubereiten, wobei eine solche Änderung rückwirkend gilt. Inwieweit sich diese Änderung im Rechnungslegungsrahmen auswirkt, konnte bislang lang nicht quantifiziert werden. Canopy Growth wird zudem verpflichtet sein, den Bestätigungsbericht eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers gemäß Abschnitt Section 404(b) des Sarbanes-Oxley Act vorzulegen.

Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit dem ungeprüften Konzernabschluss-Zwischenbericht („Financial Statements") und Konzernlagebericht (Management Discussion & Analysis, „MD&A") des Unternehmens für den Drei- bzw. Neunmonatszeitraum mit Ende zum 31. Dezember 2019 gelesen werden, der auf SEDAR (www.sedar.com) eingereicht wurde bzw. wird und unter www.canopygrowth.com zur Verfügung gestellt wird. Als Basis für die Rechnungslegung in den Financial Statements und im MD&A werden Kanadische Dollar in Tausend angegeben, sofern nicht anders ausgewiesen.

Informationen zur Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX:WEED, NYSE:CGC) ist ein weltweit führendes diversifiziertes Cannabis- und Hanfunternehmen, das verschiedene Marken und kuratierte Cannabissorten in Trocken-, Öl- und Softgelkapselformen anbietet. Canopy Growth bietet über seine Tochtergesellschaft Storz & Bickel GmbH & Co. KG zudem medizinisch zugelassene Vaporisatoren an. Von der Produkt- und Prozessinnovation bis zur Marktumsetzung – Canopy Growth verfolgt mit Leidenschaft das Ziel, eine führende Rolle zu spielen, und setzt sich dafür ein, mit immer mehr Produkten und Standorten in immer mehr Ländern Schritt für Schritt ein Weltklasse-Unternehmen für Cannabis aufzubauen. Das Unternehmen hat Niederlassungen in über einem Dutzend Ländern auf fünf Kontinenten.

Die Medizinsparte des Unternehmens, Spectrum Therapeutics, widmet sich der Ausbildung von medizinischen Fachkräften, der Durchführung belastbarer klinischer Forschung und der Aufklärung der Öffentlichkeit über Cannabis und hat Millionen von Dollar in modernste, vermarktbare Forschung und den Ausbau von Schutzrechten investiert. Spectrum Therapeutics vertreibt eine Reihe von Vollspektrumprodukten, die es mithilfe des firmeneigenen farbcodierten Spectrum-Systems klassifiziert, sowie Dronabinol, mit einem einzelnen Cannabinoid-Wirkstoff, unter der Marke Bionorica Ethics.

Das Unternehmen betreibt unter seinen preisgekrönten Markenbannern Tweed und Tokyo Smoke Einzelhandelsgeschäfte in ganz Kanada. Tweed ist eine weltweit geschätzte Cannabismarke, die sich durch ihre Konzentration auf Qualitätsprodukte und eine enge Beziehung zu ihren Kunden eine große loyale Anhängerschaft aufgebaut hat.

Von unseren historischen Börsengängen an den Börsen in Toronto und in New York bis hin zu unserer anhaltenden internationalen Expansion ist unser ganzes Handeln bei Canopy Growth vom Stolz geprägt, den Shareholder Value dank unserer führenden Stellung in der Branche zu steigern. Dazu hat Canopy Growth Partnerschaften mit führenden Branchengrößen, wie den Cannabis-Ikonen Snoop Dogg und Seth Rogen, den bekannten Zuchtfirmen DNA Genetics und Green House Seeds und dem führenden Fortune-500-Alkoholanbieter Constellation Brands geschlossen, um nur einige zu nennen. Canopy Growth betreibt elf lizenzierte Cannabisproduktionsstätten mit einer Produktionsfläche von über 480.000 Quadratmetern (5,2 Mio. Quadratfuß), darunter rund 93.000 Quadratmeter (1 Mio. Quadratfuß) an GMP-zertifizierten Produktionsflächen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.canopygrowth.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie „plant", „erwartet" bzw. „erwartet nicht", „wird erwartet", „schätzt", „beabsichtigt", „sieht vorher" bzw. „sieht nicht vorher" oder „glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Formulierungen erkannt werden, oder sie könnten nahelegen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erfolgen „können", „könnten", „würden" oder „möglicherweise" ergriffen, eintreten oder erreicht „werden". Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Canopy Growth oder seinen Tochtergesellschaften wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu Beispielen für derlei Aussagen zählen Aussagen bezüglich der Erwartungen des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ernte, der Erwartungen des Unternehmens im Hinblick auf einen zusätzlichen Bestand an Endprodukten, der in zukünftigen Quartalen zum Kauf verfügbar sein wird, hinsichtlich der Markteinführung von CBD-Produkten bis zum Ende des GJ 2020, der beschleunigten Marktexpansion für Acreage, der erwarteten Vorteile, welche die Umfirmierung von Spectrum Therapeutics für den Marktanteil des Unternehmens birgt, hinsichtlich der potenziellen Möglichkeit der Cannabisproduktion in Europa und der voraussichtlich erhöhten Verfügbarkeit kanadischer und dänischer Produkte sowie der voraussichtlichen Absatzsteigerung durch Storz & Bickel, hinsichtlich der Erwartung, dass die Anlagen in den kommenden Monaten voll betriebsfähig sein werden und neue CBD-Konsumgüter und -Marken im Geschäftsjahr 2020 eingeführt werden und hinsichtlich der Zeitplanung für die Durchführung der Transaktion mit Acreage. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder implizit werden, einschließlich der Änderungen von Gesetzen, Regulierungen und Richtlinien; Einhaltung von Gesetzen; internationale Gesetze; betriebliche, regulatorische und andere Risiken; Umsetzung der Geschäftsstrategie; Wachstumsmanagement; Prognoseunsicherheit; Abhängigkeit von Lizenzen; inhärente Risiken des Agrargeschäfts; Verträge mit den Regierungen der Provinzen/Territorien; Einschränkungen bei der Produktvermarktung; inhärente Risiken von Übernahmen und Investitionen; Expansion in ausländische Gerichtsbarkeiten; gesetzliche Vorschriften; Cannabis als geregelter Stoff in den USA; Risiken des Agrargesetzes (Farm Bill); Annahmen bezüglich der Fähigkeit der Parteien, rechtzeitig und zu zufriedenstellenden Bedingungen die notwendigen behördlichen und gerichtlichen Genehmigungen für die Transaktion mit Acreage zu erhalten; und solcher Risiken, die in dem Informationsrundschreiben der Geschäftsführung des Unternehmens vom 17. Mai 2019 sowie im jährlichen Informationsschreiben des Unternehmens vom Montag, 24. Juni 2019 enthalten sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und auf dem Emittentenprofil des Unternehmens bei SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht abschließend ist. Obwohl das Unternehmen der Überzeugung ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein unverhältnismäßiges Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen, nachfolgende Ereignisse oder sonstiges wiederzugeben, es sei denn, dies wird durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.



CANOPY GROWTH CORPORATION ZWISCHENBERICHT ZUM KONZERNABSCHLUSS NACH EINZELNEN BILANZPOSTEN UNGEPRÜFT 31. Dezember 31. März (in tausend CAD angegeben) 2019 2019









Aktiva







Umlaufvermögen







Barbestand und zahlungswirksame Mittel $ 1.561.664 $ 2.480.830 Handelbare Wertpapiere

705.921

2.034.133 Außenstände

108.822

106.974 Biologische Vermögenswerte

59.107

78.975 Lagerbestand

622.575

262.105 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen

114.637

107.123



3.172.726

5.070.140









Investitionen in Beteiligungen nach der Equity-Methode

123.077

112.385 Sonstige finanzielle Vermögenswerte

351.952

363.427 Immobilien, Anlagen und Ausrüstung

1.725.333

1.096.340 Immaterielle Vermögenswerte

567.185

519.556 Firmenwert

2.068.696

1.544.055 Sonstige langfristige Vermögenswerte

37.073

25.902











$ 8.046.042 $ 8.731.805









Passiva







Kurzfristige Verbindlichkeiten







Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Rückstellungen $ 225.181 $ 226.533 Kurzfristig fälliger Anteil an langfristigen Schulden

21.652

103.716 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

171.476

81.414



418.309

411.663









Langfristige Verbindlichkeiten

536.107

842.259 Latente Steuerschulden

65.733

96.031 Kreditverbindlichkeiten für Aktienrückkauf

1.301.322

- Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

194.737

140.404













2.516.208

1.490.357









Eigenkapital







Grundkapital

6.359.643

6.026.618 Sonstige Rücklagen

2.768.725

1.673.472 Kumulierte sonstige zusammengefasste Erträge

(45.904)

28.630 Defizit

(3.826.095)

(777.087)









Canopy Growth Corporation zuzurechnendes Eigenkapital

5.256.369

6.951.633









Minderheitsbeteiligungen

273.465

289.815









Summe Eigenkapital

5.529.834

7.241.448











$ 8.046.042 $ 8.731.805



CANOPY GROWTH CORPORATION ZWISCHENBERICHT ZUR KONZERN-ERFOLGSRECHNUNG FÜR DIE DREI- UND NEUNMONATSZEITRÄUME MIT ENDE ZUM 31. Dezember 2019 UND 2018 UNGEPRÜFT Dreimonatszeitraum mit Ende zum Neunmonatszeitraum mit Ende zum

31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember (Angegeben in tausend CAD, außer bei Angaben zu Aktien) 2019 2018 2019 2018

(Berichtigt – siehe Anmerkung 2(d)) (Berichtigt – siehe Anmerkung 2(d))









Umsätze 135.546$ 97.703$ 324.558$ 146.946$ Verbrauchssteuern 11.782 14.655 33.699 14.655









Nettoumsatz 123.764 83.048 290.859 132.291









Den Umsatzkosten zugerechnete Kosten der Bestandsproduktion 81.953 61.329 241.456 90.358









Bruttomarge vor den unten genannten Posten 41.811 21.719 49.403 41.933









Veränderung beim Fair Value von biologischen Vermögenswerten, einschließlich verkaufter Lagerbestände und sonstiger Kosten 60.546 28.105 175.765 105.989 Unrealisierter Gewinn durch Veränderung beim Fair Value von biologischen Vermögenswerten (78.964) (22.267) (300.303) (90.500)









Bruttomarge 60.229 15.881 173.941 26.444









Vertrieb und Marketing 62.104 48.324 171.814 107.199 Forschung und Entwicklung 20.795 5.264 41.191 7.964 Gemein- und Verwaltungskosten 67.385 46.088 217.517 102.777 Kosten für Akquisitionen 3.256 4.520 19.000 9.606 Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 56.763 40.062 217.611 108.159 Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen im Zusammenhang mit wichtigen Akquisitionen 4.916 23.849 24.311 81.674 Abschreibungen und Wertberichtigungen 16.530 5.015 42.953 11.640









Betriebskosten 231.749 173.122 734.397 429.019









Verlust aus Geschäftstätigkeit (171.520) (157.241) (560.456) (402.575)









Verlust aus dem Erlöschen von Optionsscheinen - - (1.176.350) - Sonstige Erträge (Ausgaben), Netto 24.903 233.142 (51.759) 54.445 Summe der sonstigen Erträge (Ausgabe), netto 24.903 233.142 (1.228.109) 54.445









(Verlust) Ertrag vor Ertragsteuern (146.617) 75.901 (1.788.565) (348.130)









(Aufwendungen für) Rückzahlungen von Ertragsteuern 22.451 (1.041) 8.611 1.398









Netto(-verlust) -ertrag (124.166)$ 74.860$ (1.779.954)$ (346.732)$









Netto(-verlust) -ertrag entfallend auf:







Canopy Growth Corporation (120.969)$ 67.582$ (1.778.208)$ (349.831)$ Minderheitsbeteiligungen (3.197) 7.278 (1.746) 3.099

(124.166)$ 74.860$ (1.779.954)$ (346.732)$









(Verlust) Ertrag je Aktie, unverwässert







Netto(-verlust) -ertrag je Aktie, unverwässert (0,35)$ 0,22$ (5,13)$ (1,45)$ Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien: 348.530.622 303.281.549 346.877.660 241.806.351









Verlust je Aktie, verwässert







Nettoverlust je Aktie, verwässert: (0,35)$ (0,38)$ (5,13)$ (1,45)$ Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien, verwässert: 348.530.622 315.974.639 346.877.660 242.044.821



CANOPY GROWTH CORPORATION ZWISCHENBERICHT ZUM KONZERNABSCHLUSS FÜR CASHFLOWS FÜR DIE NEUNMONATSZEITRÄUME MIT ENDE ZUM 31. DEZEMBER 2019 UND 2018 UNGEPRÜFT

31. Dezember

31. Dezember (in tausend CAD angegeben)

2019

2018









Netto-Zufluss (Abfluss) von Barmitteln im Zusammenhang mit den folgenden Aktivitäten:

















Geschäftsbetrieb







Nettoverlust $ (1.779.954) $ (346.732) Anpassungen für:







Wertminderungen bei Immobilien, Anlagen und Ausrüstung

57.926

15.703 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte

26.680

7.869 Anteil des Verlusts durch Kapitalbeteiligungen

6.668

9.021 Veränderung beim Fair Value von biologischen Vermögenswerten, einschließlich verkaufter Lagerbestände und sonstiger Kosten

175.765

105.989 Unrealisierter Gewinn durch Veränderung beim Fair Value von biologischen Vermögenswerten

(300.303)

(90.500) Aktienbasierte Vergütungen

241.922

194.686 Sonstige Vermögenswerte

-

(16.908) Verlust aus dem Erlöschen von Optionsscheinen

1.176.350

- Sonstige Erträge und Ausgaben

93.162

(44.476) Rückzahlungen von Ertragsteuern

(8.611)

(1.398) Nicht zahlungswirksame Fremdwährungen

(3.945)

1.394 Veränderungen bei den Posten zum nicht zahlungswirksamen betrieblichen Umlaufvermögen

(233.918)

(129.547)









Für Geschäftsaktivitäten eingesetzte Netto-Barmittel

(548.258)

(294.899)









Investing







Käufe von und Anzahlungen für Immobilien, Anlagen und Ausrüstung

(610.858)

(495.236) Kauf von immateriellen Vermögenswerten

(7.800)

(40.140) Rückkauf (Kauf) handelbarer Wertpapiere; netto

1.324.682

(802.247) Investitionen in Beteiligungen nach der Equity-Methode

(4.719)

(27.201) Investitionen in sonstige finanzielle Vermögenswerte

(46.647)

(74.071) Gezahlte Prämie für Acreage-Kaufoption

(395.190)

- Abfluss von Netto-Barmitteln für die Akquisition von Minderheitenanteilen

-

(1.996) Abfluss von Netto-Barmitteln für die Akquisition von Tochtergesellschaften

(511.080)

(344.472) Zahlungen von Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Akquisitionen

(29.837)

-









Für Investitionen eingesetzte Netto-Barmittel

(281.449)

(1.785.363)









Finanzierungen







Zahlungen für die Ausgabe von Aktien

(245)

(18.617) Erlöse aus der Ausgabe von Stammaktien und der Gewährung von Optionsrechten

-

5.072.500 Erlöse aus der Ausgabe von Aktien durch Canopy Rivers

1.062

91.218 Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen

39.149

28.730 Erlöse aus der Ausübung von Optionsrechten

446

18.684 Aufnahme langfristiger Schulden

10.268

600.000 Kosten für die Aufnahme langfristiger Schulden

-

(16.380) Zahlung von Zinsen auf langfristige Schulden

(13.738)

- Rückzahlung von Verpflichtungen aus Leasingverträgen

(9.331)

(2.728) Tilgung von langfristigen Schulden

(112.705)

(3.499)









Nettobarmittel aus (für) Finanzierungsaktivitäten

(85.094)

5.769.908









Auswirkung der Veränderung von Wechselkursen auf den Barbestand und zahlungswirksame Mittel

(4.365)

103.664









(Abfluss) Zufluss von Netto-Barmitteln

(919.166)

3.793.310 Barbestand und zahlungswirksame Mittel zu Beginn des Berichtszeitraums

2.480.830

322.560









Barbestand und zahlungswirksame Mittel am Ende des Berichtszeitraums $ 1.561.664 $ 4.115.870

Bereinigtes EBITDA 1 „Nicht IFRS-konforme Kennzahlen" Dreimonatszeitraum mit Ende zum (Angaben in tausend CAD) 31. Dezember 2019 31. Dezember 2018









Bereinigtes EBITDA 1 Überleitung







Verlust aus Geschäftstätigkeit – wie dargelegt $ (171.520) $ (157.241)









IFRS-Fair-Value-Bilanzierung im Zusammenhang mit biologischen Vermögenswerten und Lagerbestand Veränderung beim Fair Value von biologischen Vermögenswerten, einschließlich verkaufter Lagerbestände und sonstiger Kosten

60.546

28.105 Unrealisierter Gewinn durch Veränderung beim Fair Value von biologischen Vermögenswerten

(78.964)

(22.267)



(18.418)

5.838 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen (je Kapitalflussrechnung)

61.679

64.179 Kosten für Akquisitionen

3.256

4.520 Abschreibungen und Wertberichtigungen (pro Kapitalflussrechnung)

33.342

7.890



98.277

76.589 Bereinigtes EBITDA $ (91.661) $ (74.814)







Neunmonatszeitraum mit Ende zum (Angaben in tausend CAD) 31. Dezember 2019 31. Dezember 2018









Bereinigtes EBITDA 1 Überleitung







Verlust aus Geschäftstätigkeit – wie dargelegt $ (560.456) $ (402.575)









IFRS-Fair-Value-Bilanzierung im Zusammenhang mit biologischen Vermögenswerten und Lagerbestand Veränderung beim Fair Value von biologischen Vermögenswerten, einschließlich verkaufter Lagerbestände und sonstiger Kosten

175.765

105.989 Unrealisierter Gewinn durch Veränderung beim Fair Value von biologischen Vermögenswerten

(300.303)

(90.500)



(124.538)

15.489 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen (je Kapitalflussrechnung)

241.922

194.686 Kosten für Akquisitionen

19.000

9.606 Abschreibungen und Wertberichtigungen (pro Kapitalflussrechnung)

84.606

23.572



345.528

227.864 Bereinigtes EBITDA $ (339.466) $ (159.222)

1Bereinigtes EBITDA meint das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Wertberichtigungen, aktienbasierten Vergütungsaufwendungen, Fair-Value-Änderungen und sonstigen zahlungsunwirksamen Positionen und wird weiter bereinigt, um übernahmebedingte Kosten zu beseitigen.

