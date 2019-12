Canopy Growth har udnævnt David Klein ny CEO

Mark Zekulin træder som planlagt tilbage inden udgangen af året

SMITHS FALLS, ON, 10. december 2019 /CNW/ - Det er med glæde, at Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" eller "virksomheden") (TSX: WEED) (NYSE: CGC) hermed kan meddele, at David Klein pr. 14. januar 2020 tiltræder som ny administrerende direktør (CEO) for virksomheden.

David bringer stor ekspertise med sig til posten fra flere tidligere toplederstillinger hos Constellation Brands i de sidste 14 år. Udover at være meget økonomisk orienteret har David omfattende erfaring med CPG, fra alkoholbranchen og med at drive virksomhed på stringent regulerede markeder i USA, Canada, Mexico og Europa. David er en erfaren strateg med tilbundsgående forståelse for, hvordan man opbygger varige forbrugerbrands, samtidig med at man udnytter stordriftsfordele på tværs af flere produktionsfelter. Han er en stærk leder med dokumenteret erfaring med udvikling af forskelligartede og højtydende teams.

I sin nuværende rolle som Executive Vice President og Chief Financial Officer hos Constellation Brands er David ansvarlig for alle aspekter af virksomhedens økonomiske drift, alle fusioner og opkøb samt virksomhedens IT-funktion. Han nyder stor respekt i amerikanske investeringskredse, og i de seneste 3 år har magasinet Institutional Investor omtalt ham som en af de bedste CFO'er. David er en del af topledelsen i Constellation Brands. Han har været medlem af bestyrelsen i Canopy Growth i mere end 1 år, og er aktuelt formand for Canopy Growths bestyrelse. Dette kendskab til virksomhedens nuværende ledelsesgruppe og -strategi betyder, at David hurtigt vil kunne indgå i virksomheden, hvilket er en stor fordel i cannabisbranchen, hvor tingene går hurtigt.

"Canopy Growth er med på forkanten af et af de mest spændende markedsmuligheder i vores tid'', udtaler Klein. "Takket være den indsats, som Mark og hele teamet hos Canopy Growth har ydet, er der ingen andre virksomheder med en bedre position til at vinde på det fremspirende cannabismarked. Jeg ser frem til at samarbejde med teamet om at bygge videre på det grundlag, der allerede er lagt, at udvikle brands, som vil give stor genklang hos forbrugerne, og til at gribe den markedsmulighed, der ligger foran os. Sammen vil vi drive en bæredygtig vækst, som er førende i branchen, til fordel for medarbejdere, aktionærer og det samfund, hvori vi driver vores forretning".

Udnævnelsen af David Klein sker efter en grundig rekrutteringsproces, som var underlagt en særlig ansættelseskomité i bestyrelsen, via det globale rekrutteringsfirma Heidrick & Struggles, hvor man screenede og interviewede et bredt udvalg af fremragende kandidater. David træder tilbage fra alle andre nuværende poster, men forbliver medlem af Canopys bestyrelse. Virksomheden påtænker at udnævne en ny bestyrelsesformand, når David tiltræder som CEO.

I overensstemmelse med den tidligere offentliggjorte overgangsplan vil Mark Zekulin som følge af den nye CEO træde tilbage som CEO og trækker sig endvidere fra sin plads i Canopys bestyrelse med virkning fra den 20. december 2019. Som en de grundlæggende medarbejdere i Canopy Growth (det daværende Tweed Marijuana Inc.) havde Mark en afgørende rollen i opbygningen af Canopy til det, som virksomheden er i dag, først som President, siden som President og Co-CEO og til sidst som CEO.

"Det har været 6 fantastiske år hos Canopy Growth, og jeg har set teamet og virksomheden vokse fra 5 mennesker i en gammel chokoladefabrik til tusindvis af mennesker på fem kontinenter", siger Zekulin. "I dag er Canopy i en vinderposition med de nødvendige ressourcer, infrastruktur, team og prisvindende kultur til at få succes. Det har været en sand fornøjelse at indgå i opbygningen af en unik canadisk succeshistorie som Canopy, og jeg ser frem til at følge virksomhedens fortsatte udvikling og vækst under Davids ledelse".

Pøj, pøj med den fremtidige vækst.

