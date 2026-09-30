Canopy Growth Aktie
WKN DE: A3E2FV / ISIN: CA1380357048
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30.09.2026 17:23:00
Canopy Growth Is Closing in on Positive EBITDA. Should You Buy the Stock?
Canopy Growth (NASDAQ: CGC) is getting closer to something marijuana investors have been waiting years to see: positive adjusted EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization). The Canada-based cannabis company recently reported Q1 fiscal 2027 net revenue of about $57.4 million, up 13% year over year, with growth across every major business. Cannabis revenue increased 14%, and growth wasn't limited to one market.
Canadian medical cannabis revenue jumped 22% to about $18.5 million, Canadian adult-use revenue increased 10% to $21.3 million, and international cannabis revenue rose 10% to about $6.9 million. That's a much healthier revenue picture than Canopy has produced in recent years.
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