Canopy Growth Aktie
WKN DE: A3E2FV / ISIN: CA1380357048
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14.05.2026 12:15:00
Canopy Growth Is One of the Market's Most Polarizing Stocks: 3 Scenarios for the Next 12 Months
After years of restructuring, dilution, asset sales, and losses, investors remain sharply divided on whether Canopy Growth Corporation (NASDAQ: CGC) is finally stabilizing or simply extending a long decline.Indeed, the next 12 months will likely provide an answer to that question.Here are three realistic scenarios for where Canopy Growth stock could go next.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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