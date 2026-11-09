Canopy Growth öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Canopy Growth hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,10 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 81,4 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 22,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 66,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at