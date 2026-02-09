Canopy Growth verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Canopy Growth hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,18 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Canopy Growth ein Ergebnis je Aktie von -1,110 CAD vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,29 Prozent auf 74,5 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 74,8 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at