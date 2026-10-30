Tilray Brands Aktie
WKN DE: A41VMJ / ISIN: US88688T2096
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30.10.2026 19:59:01
Canopy Growth vs. Tilray Brands: Quarterly Revenue Scale and Consistency in Cannabis
Canopy Growth (NASDAQ:CGC) primarily generates revenue by selling medical and recreational cannabis products to consumers across several international regions.
It recently secured renewed European Union manufacturing certifications for multiple Canadian facilities to support its supply chain, and it expanded its international medical cannabis operations by launching new product formats in Australia, supplying four Canadian-grown flower strains to the United Kingdom, and appointing a dedicated country manager for its growing business in Germany.
Tilray Brands (NASDAQ:TLRY) earns most of its revenue by selling cannabis, alcoholic beverages, and various wellness products globally.
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Aktien in diesem Artikel
|Canopy Growth Corp
|0,59
|-1,20%
|Tilray Brands (ex Aphria)
|2,24
|-3,87%
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