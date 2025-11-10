Canopy Growth: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Canopy Growth stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Canopy Growth vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,480 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 66,7 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 63,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at