Canox veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Canox hat am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Canox hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 57,11 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 54,77 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 40,76 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39,04 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at