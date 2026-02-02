Canox: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Canox hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 59,54 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Canox ein EPS von 62,73 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 40,61 Milliarden JPY – eine Minderung von 9,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 44,67 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at