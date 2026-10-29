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29.10.2026 06:31:29
CANPR Technology gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
CANPR Technology hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,23 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,3 Millionen CAD – eine Minderung von 83,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,1 Millionen CAD eingefahren.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,090 CAD. Im Vorjahr hatten -0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 4,97 Millionen CAD, gegenüber 6,85 Millionen CAD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 27,45 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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