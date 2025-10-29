CanSino Biologics A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CanSino Biologics A äußerte sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,11 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CanSino Biologics A 0,010 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 310,2 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 263,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at