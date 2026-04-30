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30.04.2026 06:31:29
CanSino Biologics A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
CanSino Biologics A hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CanSino Biologics A ein EPS von -0,050 CNY in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 190,3 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CanSino Biologics A einen Umsatz von 137,2 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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