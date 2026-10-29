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29.10.2026 06:31:29
CanSino Biologics A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
CanSino Biologics A hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 0,07 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CanSino Biologics A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,110 CNY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat CanSino Biologics A im vergangenen Quartal 332,5 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CanSino Biologics A 310,2 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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