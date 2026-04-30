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30.04.2026 06:31:29
CanSino Biologics legte Quartalsergebnis vor
CanSino Biologics hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,18 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CanSino Biologics ein Ergebnis je Aktie von -0,050 HKD vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46,42 Prozent auf 214,7 Millionen HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 146,7 Millionen HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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