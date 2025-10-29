CanSino Biologics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CanSino Biologics präsentierte am 27.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CanSino Biologics ein EPS von 0,010 HKD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 339,0 Millionen HKD, während im Vorjahreszeitraum 286,9 Millionen HKD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at