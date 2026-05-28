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28.05.2026 06:31:29
Canso Select Opportunities A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Canso Select Opportunities A lud am 26.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Canso Select Opportunities A ein EPS von -0,030 CAD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,7 Millionen CAD – ein Plus von 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canso Select Opportunities A 0,6 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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