Canso Select Opportunities A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Canso Select Opportunities A hat am 26.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,53 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,440 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,0 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Canso Select Opportunities A 0,3 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at