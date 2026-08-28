Canso Select Opportunities A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Canso Select Opportunities A hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 CAD, nach 0,870 CAD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Canso Select Opportunities A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 975,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,0 Millionen CAD im Vergleich zu 0,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at