Canso Select Opportunities A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Canso Select Opportunities A gab am 24.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,56 CAD gegenüber 1,21 CAD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Canso Select Opportunities A 4,0 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 125,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,93 CAD beziffert, während im Vorjahr 2,03 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 126,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 5,90 Millionen CAD, während im Vorjahr 2,60 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at