Canso Select Opportunities B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Canso Select Opportunities B äußerte sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,56 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,21 CAD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 125,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,0 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 1,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,93 CAD gegenüber 2,03 CAD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 126,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,90 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,60 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at