Canso Select Opportunities B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Canso Select Opportunities B hat am 26.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,53 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Canso Select Opportunities B 0,440 CAD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 292,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,0 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 0,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

