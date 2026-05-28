Canso Select Opportunities B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Canso Select Opportunities B ließ sich am 26.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Canso Select Opportunities B die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,31 CAD. Im letzten Jahr hatte Canso Select Opportunities B einen Gewinn von -0,030 CAD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 200 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,7 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at