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28.08.2026 06:31:29
Canso Select Opportunities B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Canso Select Opportunities B veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 1,36 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Canso Select Opportunities B 0,870 CAD je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 4,0 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Canso Select Opportunities B 0,4 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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