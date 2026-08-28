Canso Select Opportunities B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Canso Select Opportunities B veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 1,36 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Canso Select Opportunities B 0,870 CAD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 4,0 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Canso Select Opportunities B 0,4 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at