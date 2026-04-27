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WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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27.04.2026 10:21:00
Can't Buy SpaceX Yet? Here Are 4 Ways to Get in Before the IPO.
SpaceX, Elon Musk's space exploration company, recently filed plans to go public. While that news has excited investors, you don't have to wait for the initial public offering (IPO) to invest in the company. If you've been admiring it from afar, here are four ways to buy in today.Image source: Getty Images.SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) offers retail investors the opportunity to invest in a private equity fund called the Cosmos Fund, with sole exposure to SpaceX, operated by Templum. SoFi notes this is only open to accredited investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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