Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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12.05.2026 10:45:00
Can't Buy SpaceX Yet? Here Are 5 Ways to Get Exposure Before the IPO.
With Elon Musk's SpaceX rumored to be targeting a June initial public offering (IPO) that could value the company at anywhere from $1.75 trillion to $2 trillion, it's no wonder that scores of investors are wondering how to get their hands on some SpaceX stock right now.The good news is that investors don't have to stretch to get pre-IPO exposure to SpaceX. They can accomplish that objective today with several exchange-traded funds (ETFs). Interestingly, this trio isn't heavily allocated to pure-play space stocks.The SpaceX IPO is coming, and investors can get in early with these five assets. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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