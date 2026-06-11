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11.06.2026 15:53:12
Can’t Pay Medical Bills? Trump Administration Suggests Getting a Loan
One-third of Americans shoulder health care debt. Insurers are being asked to consider lending money to Obamacare consumers who can’t afford higher deductibles.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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