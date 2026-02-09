Cantabil Retail India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cantabil Retail India hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,39 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cantabil Retail India ein EPS von 4,11 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,64 Milliarden INR – ein Plus von 18,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cantabil Retail India 2,23 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

