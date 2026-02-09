|
09.02.2026 06:31:29
Cantabil Retail India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Cantabil Retail India hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,39 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cantabil Retail India ein EPS von 4,11 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,64 Milliarden INR – ein Plus von 18,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cantabil Retail India 2,23 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!