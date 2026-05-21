Cantabil Retail India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cantabil Retail India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,50 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,69 INR je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,53 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,19 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 11,45 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 8,95 INR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Cantabil Retail India 8,53 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at