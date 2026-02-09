Cantaloupe präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cantaloupe hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 78,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 73,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at