Cantaloupe stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cantaloupe gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,03 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,650 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,32 Prozent auf 78,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at