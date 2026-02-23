Cantargia AB präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cantargia AB lud am 20.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,13 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cantargia AB ein Ergebnis je Aktie von -0,210 SEK vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,590 SEK je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cantargia AB -0,880 SEK je Aktie eingenommen.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,590 SEK sowie einen Umsatz von 221,07 Millionen SEK prognostiziert.

Redaktion finanzen.at