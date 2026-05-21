Cantargia AB präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cantargia AB hat am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,13 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,190 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at