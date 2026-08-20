Cantargia AB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cantargia AB hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,160 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at