Canter Resources: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Canter Resources hat sich am 28.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Canter Resources ein EPS von -0,070 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at