Canter Resources hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Canter Resources hat am 27.10.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,210 CAD erwirtschaftet worden.

Canter Resources vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,140 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,420 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at