Canter Resources öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Canter Resources hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Canter Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,030 CAD vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,060 CAD. Im Vorjahr hatten -0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at